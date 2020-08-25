Общество

Супруга и сын советника псковского губернатора переболели коронавирусом

Супруга и сын советника губернатора Псковской области Антона Сергеева переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он лично сообщил в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«У меня жена болела, сидел с ней неделю, - отметил он. - Ей реально было плохо. Тоже сидел на изоляции, сдавал тесты. У меня ничего не было».

Затем, рассказал Антон Сергеев, с его супругой сидели сын и теща - никто из них не заразился. Но сын заболел позже уже в другом месте, добавил он.

В итоге антитела образовались только у одного из родственников, добавил Антон Сергеев. «Мы ничего не понимаем об этой болезни», - подчеркнул он.