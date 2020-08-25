Общество

Лучший школьный музей нашли в Плюсском районе

Комната боевой славы в Плюсской средней школе вошла в число призеров всероссийского конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны, который проходил в рамках партпроекта «Историческая память». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России», комната боевой славы заняла третье место в номинации «Сельский музей».

«Большая работа проводится в нашем регионе в направлении развития школьных музеев, и призовое место во всероссийском конкурсе это подтверждает. Экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы войны, созданные в школьных музеях, дают возможность школьникам получить знания по истории родного края и страны – это очень важная миссия по сохранению исторической памяти и просветительской деятельности», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев.

Эксперты определили победителей в двух номинациях: «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Напомним, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.