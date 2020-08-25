Псковичей приглашают в бассейн «Spa до неба».
В «Spa до неба» сделано все для безопасности как гостей, так сотрудников.
При входе в бассейн администратор:
Все сотрудники работают в масках и перчатках. Кроме того, во всех кабинетах и на рецепции работают бактерицидные облучатели «Дезар», которые разработаны для обеззараживания помещений в присутствии людей. Эффективность обеззараживания достигает 99,9%. Уничтожает практически все известные на сегодняшний день микробы и вирусы.
Все поверхности обрабатываются каждый час. Сотрудники бассейна будут рады видеть детей и их родителей.
Телефон для справок 797-177.