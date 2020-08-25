Общество

Псковичей приглашают в бассейн «Spa до неба»

Псковичей приглашают в бассейн «Spa до неба».

В «Spa до неба» сделано все для безопасности как гостей, так сотрудников.

При входе в бассейн администратор:

обработает ваши руки антисептическим средством (антисептические средства находятся в легко доступном месте для всех гостей);

измерит температуру (для безопасности посетителей ведутся журналы, где фиксируется температура гостей и сотрудников центра).

Все сотрудники работают в масках и перчатках. Кроме того, во всех кабинетах и на рецепции работают бактерицидные облучатели «Дезар», которые разработаны для обеззараживания помещений в присутствии людей. Эффективность обеззараживания достигает 99,9%. Уничтожает практически все известные на сегодняшний день микробы и вирусы.

Все поверхности обрабатываются каждый час. Сотрудники бассейна будут рады видеть детей и их родителей.

Телефон для справок 797-177.