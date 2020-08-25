Общество

Антон Сергеев: В администрации есть персонажи, которые ратуют за сокрытие тем «с душком»

В администрации Псковской области есть сотрудники, которые ратуют за сокрытие тем «с душком». Об этом сообщил советник губернатора Антон Сергеев в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть отдельные персонажи, которые периодически за это ратуют, - пояснил он, выступая за открытость информации. - Но эта тенденция сильно уменьшается. Это была проблема времени. Сейчас она стала изменяться в свете новых подходов. Управляемость меняется, люди меняются, и технологии меняются. Когда пришел в Росгеологию, тоже эти стереотипы ломали. Сознание людей надо менять, а на это нужно время, к сожалению».

«История как с нарывом. Вскрыл нарыв, гной вытек, и ранка потом зажила. А зачем ждать, когда она запульсирует, и нужно будет делать операцию?» - добавил он.