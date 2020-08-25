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Общество

Температурные нормы изменят в России

26.08.2020 15:00|ПсковКомментариев: 0

Метеорологи изменят температурные нормы для разных регионов планеты в 2022 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, эти показатели пересмотрят в большую сторону из-за изменения климата. «Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм, это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на 30-летний период. Они действительно сильно изменятся», - пояснил ученый.

Так, специалисты уже сейчас фиксируют заметное изменение температурных норм в сторону повышения в различных городах. В Москве, например, за 30 лет средняя температура января увеличилась на два градуса, пишет РИА Новости. 

Температурные нормы меняются вслед за изменениями климата, которые фиксируют ученые. Обычно их пересматриваются раз в 30 лет. Нормы, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены в 1980-е годы. После пересмотра показателей эти нормы станут «адекватными», заверил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал аномально теплый конец лета в России. Практически во всех регионах страны синоптики прогнозируют температуру воздуха выше климатической нормы - в некоторых районах превышение достигнет восьми градусов.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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