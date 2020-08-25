Общество

Жители Овсища оценили благоустройство сквера на Технической

Благоустройство сквера на улице Технической оценила глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом гордумы по округу №12 Григорием Стороненковым в рамках рабочего выезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В сквере установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтном дизайне, положено искусственное покрытие на площадках, установлены опоры освещения.

При благоустройстве зеленой зоны деревья высаживаются сразу рослые, при высадке используются современные декоративные кустарники. «Мы планируем продолжить озеленение сквера, выйдем с жителями на субботник и высадим то, чего не достает», - сообщил Григорий Стороненков.

По словам проектировщика сквера Олега Ивченко, при создании макета делался уклон на то, чтобы территория выглядела красиво и ухоженно в любое время года, а не только летом. Также особое внимание было уделено спортивной и детской площадкам. Благоустроенные детские площадки есть только во дворах новых МКД, поэтому жителям других домов их не хватало.

«Сквер в полном смысле народный, задуман был еще в 2014 году. Жители предложили сделать здесь зеленую зону. В 2017 году стала работать программа «Городская среда», мы вышли с инициативой создать сквер. Собрали подписи, а в 2019 уже прошло рейтинговое голосование. В конце 2019 был заключен контракт на благоустройство сквера, и в конце июля этого года сквер был сдан. Сейчас дети и взрослые наслаждаются этой зеленой зоной», - рассказал Григорий Стороненков.

Кроме того, депутат заметил, что сейчас идет голосование за название сквера. Лидируют два - «Соколинка» и «Александр Невский». Документы уже собраны и находятся в комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятных знаков и мемориальных досок.

«Средства программы «Формирование современной городской среды» выделяются не только на дворовые территории, но и на благоустройство зеленых зон города. Жители сами решают, что необходимо реконструировать на их округе, именно своей гражданской позицией они приносят ту победу, которая гарантирует обустройство территории на их округе», - отметила глава муниципалитета Елена Полонская и добавила, что только при тесном сотрудничестве депутата округа и жителей можно добиться результатов.