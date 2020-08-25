Общество

Сигареты в мешках с удобрениями обнаружили псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» при оформлении грузового поезда, направлявшегося в Латвийскую Республику, в двух вагонах состава пограничники выявили признаки нарушения целостности упаковки груза. В ходе дальнейшего досмотра подозрительных вагонов совместно с представителями таможни было обнаружено порядка 5 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Сигареты находились в синтетических мешках и были скрыты в минеральных удобрениях.

Выявленная табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуальных решений.