Общество

Великолучане могут помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу

В преддверии нового учебного года в Великих Луках уже традиционно проводится акция по сбору школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Пункты сбора канцелярских товаров были открыты в «Центре социального обслуживания» на проспекте Гагарина и в нашем отделении социальной помощи семьям и детям на улице Вокзальной, – пояснила Галина Майорова. – Многие семьи малоимущие, неблагополучные, а также родители, которые воспитывают детей в одиночку, нуждаются в помощи и хочется помочь всем».

В общей сложности в этом году помощь будет оказана более 200 детям. Массово провести торжественное мероприятие по вручению подарков не представляется возможным из-за пандемии коронавируса. Поэтому родителей и юных великолучан будут приглашать в индивидуальном порядке.

«Несмотря на сложную обстановку, к акции присоединились наши постоянные спонсоры и помощники. Мы очень благодарим наших благотворителей за то, что откликнулись», – добавила Галина Майорова.

Акция по сбору канцелярских принадлежностей и других необходимых для школы вещей, еще не закончилась. «Центр социального обслуживания» будет рад принять подарки для детей города. Принимают все, что нужно для учебы в школе: тетради, ручки, альбомы, краски и так далее. Можно принести и вещи, бывшие в использовании, если они находятся в хорошем состоянии.