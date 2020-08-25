Общество

Увеличилось количество авиарейсов из Калининграда в Псков

Первые пассажиры прилетели сегодня в Псков из Калининграда самолетом авиакомпании «Скол». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту, первым рейсом прибыли 14 пассажиров - 13 взрослых и 1 ребенок.

Сегодня же в 18:00 воздушное судно отправится в Калининград.

Прямой рейс будет выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел. Частота полетов - три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Отметим, что время в пути по маршруту Калининград - Псков - Калининград составляет порядка двух часов в одну сторону.