Общество

Более 4 центнеров кормовых добавок для животных не прошли контроль в Псковской области

Более 4 центнеров кормовых добавок для молодняка крупного рогатого скота не прошли ветеринарный контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

26 августа на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Лобок сотрудником управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 426,3 килограммов кормовых добавок.

Продукция, предназначенная для сельскохозяйственных животных, следовала из Минской области в адрес фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

По результатам ветеринарно-санитарного досмотра сотрудник управления установил фактическое несоответствие компонентного состава кормовой добавки для молодняка крупного рогатого скота «Реплевак-БЭТ», заявленного на маркировочных этикетках товара, указанному в регистрационном свидетельстве - документе, размещенном в государственном реестре кормовых добавок, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Перемещение 426,3 кг продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате товара в Республику Беларусь.