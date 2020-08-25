Общество

Пыталовские школьники получили портфели от Детского фонда

25 августа сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда выехали в Пыталовский район для раздачи рюкзаков маленьким школьникам и выдачи вещевой помощи. Родители выбирали одежду, обувь, игрушки для детей, а мальчишки и девчонки получили свои первые школьные наборы, сладости и книжки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

Приобрести рюкзаки и все необходимые канцелярские товары удалось благодаря австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и ее президенту Паскаль Вайер. На сайте ассоциации был организован сбор пожертвований на подготовку к школе детей из нуждающихся семей. Благодаря организованному сбору, удалось привлечь средства, которых хватило на приобретение 134 рюкзаков для детей из Пыталовского, Новоржевского, Порховского, Опочецкого и Локнянского районов.

Часть из них уже передана маленьким школьникам из Пыталовского и Опочецкого районов. Кроме школьных принадлежностей дети получили сладости и книжки.

В организации мероприятия помогали сотрудники ГКУСО «Центр социального обслуживания Пыталовского района», а волонтеры-стипендиаты Детского фонда фотографировались с детьми в ростовых куклах и дарили ребятам шарики.

«Два рюкзака с полным набором канцелярии, игрушки и форма для сына, который растет не по дням, а по часам, стали огромным подспорьем» - поблагодарила одна из мам.