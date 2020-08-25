Общество

С сентября в России начнется мониторинг заболеваемости коронавирусом в школах

В России с 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 26 августа на совещании с участием президента Владимира Путина.

«По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов», - цитирует ее РИА Новости.

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По словам вице-премьера, в рамках проекта планируется обследовать три тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах Федерации. Она предупредила, что полученные результаты, возможно, приведут к увеличению числа случаев заболевания COVID-19. «Но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения», - сказала Голикова.