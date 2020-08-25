Общество

Житель Псковской области оплатил долг в 400 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля

Житель Псковской области оплатил долг, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов на исполнение поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина задолженности в размере 400 тысяч рублей в счет компенсации стоимости ½ доли автомобиля.

На личном приеме у судебного пристава - исполнителя должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также предупрежден, что в случае не погашения задолженности, будет применен комплекс мер принудительного характера, в числе которых арест его автотранспортного средства.

Должник оценил сложившуюся ситуацию и не стал с ней затягивать. Через несколько дней, не желая лишиться своего автотранспорта, гражданин оплатил задолженность в полном объеме.