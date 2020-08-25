Общество

Профсоюзный актив провел рабочую встречу в Порхове

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел рабочую встречу с главой Порховского района Виктором Степановым. Об этом руководитель профсоюза сообщил Псковской Ленте Новостей.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили социально-экономическое состояние муниципального образования, подготовку к отопительному сезону, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Особое внимание было уделено вопросам создания новых профсоюзных организаций на предприятиях района, а также развитию системы социального партнерства.

В свою очередь директор ЛПУ «Санаторий Хилово» Игорь Феоктистов рассказал о работе здравницы, о загрузке, перспективах развития санатория.

Так, сегодня в санатории работают более 400 сотрудников, курорт единовременно может принимать более 650 отдыхающих.

«Состоялся открытый и продуктивный диалог, очень приятно, что муниципальная власть с гордостью говорит о здравнице, оперативно включается в проблематику, ассоциирует развитие курорта с развитием муниципалитета. У нас очень много планов, убежден, что все вместе мы сможем запустить совершенно новую позитивную историю развития курорта и района во благо людей», - прокомментировал итоги встречи Игорь Иванов.