Общество

Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке данных 55 тысяч карт.

Регулятор выяснил, что в сеть попали данные клиентов одной из торговых площадок, специализирующейся на доставке товаров из Китая. По информации СМИ, базу можно скачать бесплатно на специализированных ресурсах, пишет РБК.

В базе содержатся первые и последние цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, а также данные о владельце — фамилия, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя. Этой информации недостаточно для того, чтобы злоумышленники смогли получить доступ к счетам, однако сведения могут использоваться с целью мошенничества путем социальной инженерии.

Ряд банков уже приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.