Общество

Единая неделя правовых знаний проходит в Псковском гарнизоне

В августе офицеры военной прокуратуры Псковского гарнизона совместно с командованием воинских частей в рамках Единой недели правовых знаний проводят комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня правовой просвещенности военнослужащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Каждый прокурорский работник в ходе выезда проводит беседы, лекции, а также личный прием военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, у которых возникли вопросы, связанные с порядком прохождения службы.

Особое внимание в ходе встреч офицеров военной прокуратуры с военнослужащими уделяется вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и предупреждения неуставных проявлений среди военнослужащих. Проведены индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушениям воинской дисциплины.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы по предупреждению и обеспечению законности и правопорядка в воинских коллективах.