Общество

Вакцинация против гриппа стартует в Псковской области в сентябре-октябре

Вакцинация против гриппа стартует в Псковской области в сентябре-октябре. Прививка от гриппа рекомендуется всем людям старше 6 месяцев.

Кроме того, прививку от гриппа следует сделать людям в возрасте 65 лет и старше, страдающим от хронических болезней (например, от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний легких и от сахарного диабета), ухаживающим за пожилыми или за больными людьми, медицинскому персоналу, беременным женщинам, детям в возрасте до 5 лет, пишет ЦДИ.

«Никто не знает, как болезнь, грипп в частности, будет развиваться у кого-то из нас, - отметил врач общей практики Антон Иванов. - Особенно не стоит питать иллюзий молодым людям. Правда, многим кажется, что когда здоровый, то шансов на осложненное течение гриппа нет. Не стоит пренебрегать возможностью сделать профилактику, тем более, что все возможности для своевременной вакцинации в Псковской области есть».