Общество

На улице Юбилейной, 91 в Пскове дополнительно создадут парковочные места

Глава города Пскова Елена Полонская провела встречу с жителями округа №8, собственниками квартир по улице Юбилейной, 91. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Встреча началась с проверки качества выполненных работ за 2020 год. Еще зимой в этом доме остро стоял вопрос ремонта лифтового оборудования.

«Новые лифты сделали за 2,5 недели, рабочие трудились без отдыха и выходных. От всех жильцов дома большая благодарность за вовремя оказанную помощь, и за исправную работу лифтов», - сказала жительница дома Наталья Абабкова и заметила, что объект был сдан в эксплуатацию раньше на 1,5 месяца.

Повестка новой встречи - обсуждение проекта реконструкции Кузбасской Дивизии второй очереди. Основной задачей стало решение вопроса о выполнении комплексного благоустройства территории, которое было заявлено проектировщиком на основании пожеланий жителей.

По проекту предлагается отмежевать часть земельного участка рядом с домом в пользу города для возможности устройства территории по всем современным требованиям. Далее запланированы следующие работы: создание 28 парковочных карманов на месте стихийной стоянки автомобилей, установка бортового камня вдоль дороги, асфальтирование дорожки шириной 1,5 метра.

Деревья, высаженные жителями, будут сохранены. Елена Полонская также развеяла опасения, что проезд будет сквозным.

В ходе оживленного обсуждения собственники квартир внесли дополнение. Они предложили установить освещение проезда и парковки, направив лампы по направлению от дома, чтобы свет не попадал в квартиры. Глава города согласилась с необходимостью установки освещения и назвала это «существенным замечанием», которое обязательно будет включено в проект.

В ходе полуторачасового диалога жители приняли решение отдать небольшую территорию, прилегающую к дому под благоустройство в рамках проекта.

Кроме того, было решено, что общедомовое собрание пройдет через 10 дней, и тогда каждый собственник сможет в очной или заочной форме проголосовать по этому вопросу.

Добавим, на текущий момент в проект еще могут вноситься изменения, 1 октября он будет передан на госэкспертизу. Работы в рамках реконструкции Кузбасской Дивизии второй очереди рассчитаны на период 2022-2023 годов.