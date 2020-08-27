Общество

Более 1250 псковичей подтвердили право на предпенсионные льготы

Более 1250 жителей Псковской области подтвердили право на предпенсионные льготы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Напомним, с 2019 года для граждан предпенсионного возраста предусмотрены определенные льготы и гарантии, предоставляемые Центром занятости населения, Федеральной налоговой службой, работодателями и региональными органами исполнительной власти. Так, граждане предпенсионного возраста имеют право:

в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации;

на пособие по безработице в повышенном размере;

на налоговые льготы по достижении пенсионного возраста, действующего на 31.12.2018;

на получение накопительной пенсии по достижении ранее действовавшего пенсионного возраста (55 лет - женщины, 60 лет - мужчины).

Льготы, предусмотренные для «предпенсионеров», предоставляются при обращении граждан в тот орган, в чьем ведении находится конкретный вопрос. Так, для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к работодателю, для предоставления налоговых льгот - в налоговую инспекцию, для получения повышенного пособия по безработице - в центр занятости населения и так далее.

Статус предпенсионера подтверждает Пенсионный фонд России по соответствующим запросам органов власти и ведомств, предоставляющих льготы. В случае, если предпенсионер хочет самостоятельно получить справку о статусе «предпенсионера» для получения льгот, он может обратиться через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, клиентские службы территориальных органов ПФР по предварительной записи либо в МФЦ.

За шесть месяцев 2020 года в Псковской области органы ПФР подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1259 запросам. Наибольший объем запросов (1042) был направлен службой занятости, которая реализует программы профессионального переобучения «предпенсионеров», повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска «предпенсионером» работы.