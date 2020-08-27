Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Чем больше в России говорят о честных выборах, тем дальше страна от них дистанцируется. Складывается ощущение, что основные политические силы лишь декларируют лозунги, но на деле не заинтересованы что-либо менять. И большая часть населения давно смирилась с тем, что выборы в России - это ни на что не влияющая игра власть предержащих.

Так это или нет? Кому и зачем нужны в России честные выборы? К чему приводит запрет демократических практик?

Подробнее об этом и многом другом сегодня поговорят Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и делитесь вашими соображениями.

Трансляция завершена