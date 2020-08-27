Общество

За состоянием здоровья школьников в Псковской области организуют жесткий контроль

За состоянием здоровья детей в образовательных организациях Псковской области будет организован жесткий контроль. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в ходе селекторного совещания губернатора с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Респираторная инфекция может оказаться коронавирусной, - сказала Надежда Рагозина. - Не должны допускаться в образовательные организации какие-либо лица за исключением обучающихся и педагогов». При этом, по ее словам, будет обеспечен допуск медицинских работников в образовательные организации.

Все образовательные организации Псковской области уже заключили договоры с медицинскими учреждениями об оказании медицинской помощи, сообщил в ответ на соответствующее поручение губернатора председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

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Надежда Рагозина добавила, что алгоритм взаимодействия будет утвержден совместным приказом региональных комитетов образования и здравоохранения.