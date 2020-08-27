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Гериатрический кабинет в Псковском госпитале ветеранов войн появится к концу года

Гериатрический кабинет в Псковском госпитале ветеранов войн появится к концу года. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в ходе селекторного совещания губернатора с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Но до конца года объективные причины не позволят развернуть стационар в гериатрическом отделении», - отметила она. Планируется, что этот стационар откроют в первом квартале 2021 года.

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Исполняющий обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов рассказал, что в ближайший месяц его медучреждение получит лицензию на амбулаторную гериатрию, а стационарную гериатрическую помощь в Великих Луках планируется оказывать в начале следующего года.