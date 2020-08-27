Общество

Лучший экипаж боевой машины определят на конкурсе «Десантный взвод»

Лучший экипаж боевой машины определят в ходе гонки преследования на международном этапе конкурса «Десантный взвод» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

На полигоне «Струги Красные» встретятся представители России, Алжира, Белоруссии и Китая. Все экипажи боевых машин стартуют на российских БМД-2, а команда Алжира - на БТР-82А российского производства.

Каждая из четырех команд-участниц представлена двумя экипажами. На старт команды выйдут в порядке, который определен результатами предыдущих этапов. Экипажам предстоит пройти пятикилометровую дистанцию с препятствиями и двумя огневыми рубежами. Результаты по времени двух экипажей суммируются.

За нарушения правил прохождения трассы участникам могут добавить штрафное время.

Итоги гонки преследования со стрельбой подведут во второй половине дня. Принимать решение будет судейская коллегия, состоящая из 11 судей, по 1 представителю от стран-участниц.