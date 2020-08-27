Общество

Псковской участнице битвы Каррьер «Леагэн» подарили мобильный телефон

Псковской участнице битвы Каррьер «Леагэн» во Франции, ветерану Великой Отечественной войны Анфисе Шубиной подарили мобильный телефон в рамках акции «Телефоны фронтовикам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Телефон Анфисе Шубиной вручили руководитель Молодежного центра Николай Степанов и депутат городского поселения «Пушкиногорье» Павел Аников, которые пожелали ветерану крепкого здоровья.

«Этот мобильный телефон позволит не только бесплатно общаться с родственниками и близкими, но и является средством оперативного реагирования и экстренной помощи, - пояснил Павел Аников. - В него занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера».

Анфиса Шубина родилась в деревне Шубки Пушкиногорского района. До войны окончила 8 классов Опочецкой школы №1. В октябре 1943 года была арестована немцами в Пушкинских Горах. 5 апреля 1944 года ее отправили в концентрационный лагерь во Францию. 2 июня 1944 года бежала из лагеря Сан-При. Жила в семье французских коммунистов. Принимала участие в операциях роты «Франтиреры и партизаны» Овер-сюр-Уаз Группа- Корантэн-Кидо. Участвовала в битве Каррьер «Леагэн». На родину Анфиса Васильевна вернулась в 1945 году.