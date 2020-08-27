Общество

Путин: Надеюсь, второй волны коронавируса не будет

«Надеюсь, что второй волны коронавируса не будет», - сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В быту мы говорим про вторую волну коронавируса. На самом деле речь идет о развитии эпидситуации. Понятно, почему цифры поползли вверх: курортный сезон, большое скопление людей в барах и ресторанах. Этот индивидуализм, нежелание некоторых людей считаться с интересами общества приводят к тому, что в некоторых странах наблюдаются вспышки коронавируса. Надеюсь, у нас этого не произойдет», - сказал президент, заметив, что заболевших у нас в стране много, но показатель смертности один из самых низких. «Это ничто иное как проявление готовности системы здравоохранения, результат мобилизации и своевременных решений по купированию угроз», - убежден глава государства.

Также Путин в очередной раз выразил восхищение работой медиков. «Это в традициях русского народа — мобилизовываться, когда приходит угроза. На региональном уровне удалось быстро мобилизоваться и сконцентрироваться на решении задач. Во главу угла были поставлены жизнь и здоровье людей. Быстрая мобилизация и точечные эффективные решения позволили пройти пик заболеваемости и создать условия для дальнейшей работы», - заявил Путин.

«Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни», - заключил он.