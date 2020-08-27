Общество

Появление в России новой вакцины от коронавируса анонсировал президент

Появление в России новой вакцины от коронавируса анонсировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В сентябре должна появиться еще одна вакцина. Над ним работает центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Уверен, что специалисты сделают замечательный препарат, который поможет людям», - отметил президент.

Также он предположил, что новый препарат и тот, что уже создан в России, «будут конкурировать, потому что они не должны уступать другу другу по безопасности и эффективности».

Напомним, ранее одна из дочерей Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса. На первых этапах у нее немного поднялась температура. На данный момент она чувствует себя хорошо.