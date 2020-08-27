Общество

Скидки на посещение псковских бассейнов действуют для членов профсоюзов

При приобретении абонементов в псковские бассейны «Универсант» и «Олимп» через профсоюзную организацию для членов профсоюзов Псковской области предоставляется специальная цена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Например, при покупке абонементов через профсоюзную организацию предоставляется скидка на посещение бассейна «Универсант» в размере 20% от тарифной цены (скидки не распространяются на занятия с тренером).

В бассейне «Олимп» предоставляются абонементы на 4 посещения в месяц по цене 900 рублей, 8 посещений в месяц - 1400 рублей. «Абонементы не именные, можно передавать родным и близким», - пояснили в пресс-службе.

Бассейны можно посещать в любое удобное время по графику работы бассейнов. Бассейн «Универсант» работает для посещения по обязательной предварительной записи.

Бассейн «Универсант» расположен по адресу: Псков, Плехановский посад, 25. Подробная информация на сайте бассейна.

Бассейн УСК «Олимп» находится в деревне Борисовичи Псковского района (за Ледовым дворцом). Подробная информация на сайте бассейна.

По вопросу приобретения абонементов представитель профсоюзной организации может обратиться по рабочим дням с 9.00 до 15.00 по телефону (8112) 663-663 (Ирина Иванова).