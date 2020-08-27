Общество

В Псковской области 24 охранника наказаны за незаконную деятельность

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охранник» провели сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области. Цель - пресечение и предотвращение нарушений в области частной охранной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Всего проведено 128 проверок сотрудников на объектах, находящихся под охраной частных охранных организаций. Выявлено 36 административных правонарушений, в том числе 24 охранника привлечены к административной за незаконное осуществление частной охранной деятельности.

В ходе мероприятия росгвардейцы проводили работа по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия, а также применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.