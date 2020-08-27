Общество

«Диктант Победы» в Псковской области напишут почти 2 тысячи человек

«Диктант Победы» пройдет на 41 площадке во всех районах Псковской области. Планируется, что в акции примут участие почти 2 тысячи человек. В прошлом году в регионе площадок для «Диктанта Победы» было всего три. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев, большинство площадок сформировано на базе школ в районах области. Основные площадки будут организованы в ПсковГУ, на базе проектного офиса «Команда 2018», в Великолукской академии физкультуры и спорта. Кроме того, присоединились к акции силовые структуры и армия. «Диктант Победы» пройдет также на 13 закрытых площадках. В их числе воинская часть во Владимирском лагере Стругокрасненского района, бригада спецназа в Промежицах и Росгвардия. Площадки будут созданы на базе 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в полку военно-транспортной авиации в Крестах. Примет участие в «Диктанте Победы» УФСИН - на базе школ, которые работают при исправительных учреждениях, откроются площадки для проведения акции среди отбывающих наказание. Также присоединилась Псковская областная общественная организация «Собрание высшего офицерского состава».

«Эта акция нацелена на то, чтобы боевой и трудовой подвиги, достоинство, терпение и благородство не были забыты. Знать историю и гордиться ей важно, чтобы помнить», - отметил Александр Голышев.

Напомним, 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 11 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн, в том числе через приложение для смартфона.