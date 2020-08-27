Общество

В Роспотребнадзоре советуют псковичам не собирать грибы возле дорог и скотомогильников

В ТУ Роспотребнадзора по Псковской области экстренных извещений по отравлениям грибами не поступало. Об этом говорится на сайте ведомства.

Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. В связи с недостаточной осведомленностью населения о съедобных и несъедобных грибах Роспотребнадзор предупреждает граждан о мерах предосторожности при сборе, приготовлении, употреблении и хранении грибных запасов.

Так, в составе оболочки грибов содержится хитин, а у человека нет фермента, способного переработать это вещество. Поэтому грибы являются для человека, тяжелой и трудно перевариваемой пищей. Экстрактивные вещества вызывают повышенную секрецию органов желудочно-кишечного тракта, что может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний, а значит, самый обычный гриб при употреблении может стать причиной недомоганий различной степени тяжести.

Также не стоит забывать о том, что грибы аккумулируют многие вредные вещества из окружающей среды (соли тяжелых металлов, радионуклиды и т. д.), поэтому при сборе старых, переросших грибов возможно отравление продуктами распада.

Грибы и блюда из них относятся к скоропортящимся продуктам из-за быстрого размножения микроорганизмов, поэтому срок хранения их ограничен: свежие грибы необходимо обработать не позднее 3-4 часов, а грибные блюда не рекомендуются хранить более 2 часов, желательно употреблять их после приготовления.

Не рекомендуется есть грибы людям преклонного возраста, тем, кто страдает хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, и детям до 7 лет.

Любителям собирать и употреблять грибы необходимо запомнить, что:

- собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете.

- не следует собирать старые переросшие грибы, неправильной формы, хотя они и не червивые.

- нельзя собирать грибы возле шоссейных, железных дорог, рядом с промпредприятиями, скотомогильниками, так как они могут содержать токсичные элементы - свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и др..

- не брать грибы с клубневидным утолщением на ножке, оно является первым признаком ядовитости гриба.

- грибы - скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особенно в тепле.

- соблюдайте правила приготовления условносъедобных грибов, которые требуют предварительного отваривания.

- не употреблять грибы в сыром виде, плохо проваренные, грибы с едким млечным соком без предварительного отваривания или вымачивания.

- перед засолкой грибы обязательно вымачивать в течение 5 дней с ежедневной сменой воды, или предварительно отваривать.

- на рынках в продажу допускаются только съедобные грибы, свежесобранные, рассортированные по видам, тщательно очищенные от земли и мусора;

- пластинчатые грибы, предназначенные для продажи, должны быть совершенно целыми и иметь ножку, очищенную от грибницы. Это необходимо для того, чтобы определение вида гриба не вызывало затруднений. Сыроежки и шампиньоны с отрезанными ножками к продаже не допускаются;

- в сушеном виде разрешается продажа только трубчатых грибов (белых, маслят, подосиновиков, подберезовиков) и сморчков. Сушка опят, сыроежек и других пластинчатых грибов запрещена.

Категорически запрещается продажа на рынках грибной икры, а также грибных консервов в банках с закатанными крышками, изготовленных в домашних условиях. В таких консервах создается благоприятная среда для развития возбудителя тяжелого заболевания – ботулизма. Кроме того, не рекомендуется покупать грибы и продукты их переработки у незнакомых частных лиц.

При первых же признаках недомогания и ухудшения самочувствия, связанного с употреблением грибов, необходимо срочно обратиться к врачу. Самолечение недопустимо и небезопасно.