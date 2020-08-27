Общество

Автопарк Псковской областной больницы пополнился реанимобилем

В автопарке Псковской областной клинической больницы появился современный реанимобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», автомобиль скорой помощи класса «С» оборудован и полностью укомплектован по последнему слову техники. С его помощью можно будет транспортировать пациентов в тяжелом состоянии, оперативно оказывая им необходимую медицинскую помощь

«Всероссийская акция "Спасибо врачам", инициированная партией "Единая Россия", продолжается, – отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ Виктор Антонов. – Медики сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе, ведь они находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И первое, что необходимо врачам – это специализированный транспорт. Этот реанимобиль приобретен на партийные средства. При помощи этого реанимобиля можно будет сохранить человеческие жизни, когда счет идет буквально на секунды, в нем есть все необходимое для этого оборудование, в том числе и аппарат искусственной вентиляции легких».

Виктор Антонов напомнил, что партия собрала более 560 миллионов рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. По согласованию с Минздравом России на них закупили реанимобили, которые переданы в регионы.

Ранее в рамках акции «Спасибо врачам» медучреждениям были переданы два легковых автомобиля: один - Псковской городской больнице, которая в период пандемии стала COVID-центром, а второй - Псковской городской поликлинике для выездов на дом к пациентам. Также единороссы передавали медикам средства индивидуальной защиты. 750 противочумных костюмов были отправлены в районы области для медиков, которые работают с «ковидными» больными. Кроме того, 100 тысяч масок для псковских медучреждений передал секретарь генсовета партии Андрей Турчак и еще 200 тысяч - секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Маски также были распределены по различным учреждениям, сотрудники которых работают с людьми.