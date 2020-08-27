Общество

Псковские школьники получат комплекты смартбоксов

Учащиеся школ Псковской области будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, до 1 сентября школы и нуждающиеся семьи региона получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы. Вручение первой партии смартбоксов в Пскове состоялось на совещании педагогических работников «Приоритеты образовательной политики в Псковской области».

Платформа содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы 5 - 9 классов, позволяя учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.

«Образование наших детей является основной успешного будущего. Обучение школьников всегда является для нас самым главным приоритетом. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы, которая, уверен, повысит качество образования и, что не менее важно усилит интерес к обучению». – отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

О планах передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов в качестве подарка к 1 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Передавая смартбоксы, управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко подчеркнула, что банк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

«Для того, чтобы иметь доступ к образовательной платформе, нужен компьютер с доступом в интернет, и если в школах с этим проблем нет, то в некоторых домах возникают сложности. На помощь пришла наша разработка – Смартбокс для занятия на ШЦП - приставка и клавиатуру с тачпадом, которая подключается к телевизору и превращает его в полноценное устройство для работы с образовательной платформой. В этом есть ещё один положительный момент, дети занимаются обучением, не отвлекаясь на игры и соцсети, так как они недоступны с этого устройства», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.