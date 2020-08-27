Общество

Дмитрий Быстров оценил подготовку школ к учебному году в Островском районе

В районах Псковской области в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции завершается подготовка школ к новому учебному году. Готовы ли образовательные учреждения принять школьников 1 сентября в Островском районе, Псковская Лента Новостей выяснила у главы муниципалитета Дмитрия Быстрова.

- В Псковской области, как и в других регионах России, подготовка школ к новому учебному году велась в условиях коронавируса. Как этот новый и, наверное, сложный этап прошли образовательные учреждения в Островском районе?

- Подготовка прошла нормально, в плановом режиме. В августе были организованы даже летние лагеря. Там не было случаев инфицирования.

Профильные комиссии выезжали, три-четыре дня проходила приемка образовательных учреждений. Соответственно, все учебные заведения приняты практически без замечаний. Были небольшие пожелания от Роспотребнадзора, пожарной службы, но мы их устранили.

С каждым годом наличие замечаний, в первую очередь со стороны Роспотребнадзора, значительно сокращается. Надеюсь, придет тот момент, когда они будут сведены к нулю. Проблем никаких не должно быть, в том числе по пожарной безопасности.

Все готовы. Поэтому 1 сентября дети сядут за парты.

- Обеспечены ли школы рециркуляторами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты?

- Все необходимые СИЗы в рамках требований Роспотребнадзора имеются.

- За чей счет? Были случаи, когда к этому привлекались деньги родителей учеников?

- Это не за счет родителей. Это бюджетные средства.



- Весной, где со скрипом, а где с относительным успехом, образовательный процесс шел в дистанционном формате. В случае второй волны коронавирусной инфекции школы муниципалитета, в особенности в сельской местности, готовы перейти на дистанционку?

- Мы не рассчитываем, что будем переходить на дистанционное обучение. Но во время учебного периода весной, когда шел дистанционный формат обучения, у нас каких-либо проблем не возникло. Более того, результаты Единого государственного экзамена показывают, что в уровне знаний наших школьников никаких провалов в сравнении с прошлым годом вообще не было.

Никаких сложностей в дистанционном обучении, если его вновь введут, не должно возникнуть. Конечно, это новые коррективы, к которым мы на тот момент не готовились. Но, как оказалось, были готовы, и все вызовы приняли.

- Линейки пройдут в традиционном формате?

- Руководитель областного Роспотребнадзора Александр Нестерук вчера свои рекомендации дал. В сельских школах, в которых мало учеников, линейки пройдут на улице. А в больших городских школах линейки на улице пройдут у первых, девятых и одиннадцатых классов.

- Какие школы района встретят учеников обновлёнными? В каких из них прошёл ремонт?

- Так или иначе мы готовили все школы. Порядка 14 млн рублей было направлено на подготовку школ, в том числе на приобретение оборудования. Где-то прошли крупные ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование». По программе приграничного сотрудничества отремонтировали гимназию в Острове.

В каждой школе в той или иной степени проводились ремонтные работы. Где-то ремонтировали кровлю, где-то классы, где-то меняли окна.

Будем продолжать по программе приграничного сотрудничества установку теплового узла с автоматической регулировкой по температуре воздуха на улице.

У нас достаточно серьезная инфраструктура подготовлена.

- В каких населенных пунктах муниципалитета в обозримом будущем появятся новые школы?

- Новые школы нам пока ненужны. Последний раз школу в Островском районе строили в начале 90-х.

Даже с наличием нынешней инфраструктуры у нас есть места в школах для тех учащихся, которые сядут за парты 1 сентября, и даже для более высокого числа учеников, которые придут в школы в обозримом будущем.

Если будут возникать проблемы с наполняемостью, будем их решать. Текущую базу, безусловно, нужно обновлять, но в новых стройках пока необходимости не вижу.