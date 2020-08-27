Общество

Анна Кузыченко: Работа по профилактике употребления наркотиков приносит свои результаты

О мероприятиях антинаркотической направленности рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в четверг, 27 августа, в ходе заседания антинаркотической комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В первом полугодии 2020 года учащиеся разных образовательных учреждений стали участниками конкурса на тему «Как мое хобби определило здоровый стиль жизни?». В своих видеороликах обучающиеся рассказывали о своих увлечениях и о том, как это помогает им вести здоровый образ жизни. Этот проект вызвал большой интерес среди их сверстников.

В ходе проведения профилактической акции «Почему я веду здоровый образ жизни?» школьники в своих видеороликах, размещенных в группе ВКонтакте «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России», делились со своими ровестниками секретами сохранения физического здоровья и преимуществами ведения здорового образа жизни.

Профилактический ролик «Иллюзия», подготовленный учащимися школы №24 им. Л.И. Малякова», в 2020 году стал победителем в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Как сообщила Анна Кузыченко, системная работа с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни приносит свои результаты.