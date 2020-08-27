Общество

5 и 6 классы школы №1 Пскова присоединятся к проекту «Кикоинский класс»

С сентября в средней общеобразовательной школе №1 им Л.М. Поземского в проекте «Кикоинский класс» будут участвовать 5 и 6 классы. Перед началом учебного года в детском технопарке «Кванториум» стартовал цикл семинаров с коллективом школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Специалисты детского технопарка и учителя обсудили стратегию обучения, обговорили особенности учебного плана и рабочих программ по предметным областям, сформировали программу внеурочной деятельности, определили программы, которые будут реализованы в сетевой форме. Также будут организованы отдельные встречи с администрацией школы и наставниками «Кванториума», которые задействованы в этом направлении.





Добавим, Кикоинский класс - это уникальный проект, который не имеет аналогов в федеральной сети детских технопарков. Свое название он получил в честь советского физика, академика Исаака Кикоина, чье детство и юность прошли в Опочке и Пскове.

Концепция Кикоинского класса связана с изучением природоподобных технологий. Участники проекта: Курчатовский институт, средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М. Поземского, Псковский государственный университет, детский технопарк «Кванториум Псков».