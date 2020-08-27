Общество

Строительная готовность инфекционного корпуса в Пскове составляет 100%

Строительная готовность инфекционного корпуса в Пскове составляет 100%, в Великих Луках — 87%. Об этом сообщила первый замгубернатора Вера Емельянова на совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова 27 августа.

Смотрите также Модернизация инфекционной службы пройдет в Псковской области

Напомним, объекты здравоохранения возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина силами Военно-строительного комплекса Минобороны России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников акцентировал внимание собравшихся, что темпы работы хорошие, их качество также находится на высоком уровне.

Вера Емельянова, докладывая о состоянии дел на площадках, отметила, что строительная готовность корпуса в Пскове - 100%, в Великих Луках - 87%. Специалисты проводят завершающие работы по благоустройству территории. На объектах работают приемочные комиссии, представители подрядных организаций устраняют выявленные недочеты. Параллельно ведется установка оборудования, мебели. Роспотребнадзор подключился к предварительной проверке зданий на безопасность для ускорения процедуры ввода их в эксплуатацию.

В ближайшее время специалисты подрядных организаций проведут на оборудовании пусконаладочные работы и обучение медицинских работников. «Что касается штатного расписания, то управленческий аппарат на сегодняшний день сформирован, вакансий нет, все они привлекаются к работе. Врачи и средний медицинский персонал подобраны, они будут трудоустроены после решения всех юридических вопросов», - подчеркнула Вера Емельянова.

Одним из актуальных вопросов, который необходимо решить при строительстве корпуса в Пскове, является благоустройство порядка 200 метров дороги, ведущей к лечебному учреждению. Губернатор поручил просчитать полную стоимость работ, после чего будет проведена работа по изысканию необходимых для этого средств. При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание, что дорога должна быть обустроена с учетом дальнейшего развития территории, в частности, строительства учебного корпуса медицинского учреждения.

Представители Минобороны РФ, обращая внимание на строительство корпуса в Великих Луках, также указали на необходимость увеличения давления воды в трубопроводе, ведущем к филиалу областной инфекционной больницы, для обеспечения всех необходимых требований. Василий Осипов проинформировал, что для этих целей в ближайшие месяцы будет возведена водонасосная станция.

Дополнительно участники совещания обсудили вопросы имущественного характера, лицензирования лечебного учреждения. По итогам совещания губернатор дополнительно дал ряд поручений представителям органов исполнительной власти в рамках взаимодействия с подрядными организациями и Минобороны РФ.