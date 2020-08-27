Общество

В Пскове продолжат демонтаж травмоопасных детских площадок

О новых требованиях Технического регламента ЕЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», которые недавно вступили в силу, рассказал в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих организаций 27 августа заместитель начальника УГХ Пскова Антон Ляугминас.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, речь идет об ужесточении требований к таким объектам. Так, теперь запрещено выпускать и продавать оборудование для детских площадок, не соответствующее данному Техническому регламенту. Что касается игровых элементов, произведенных до вступления в силу новых требований, то их разрешено эксплуатировать в течение указанного в документах нормативного срока. После чего такое оборудование необходимо демонтировать вне зависимости от его состояния.

Антон Ляугминас сообщил, что в адрес УГХ Пскова на днях поступило предписание Ростехнадзора, в котором напоминалось о необходимости выполнять требования нового Техрегламента. Он также отметил, что городские службы уже начали демонтаж муниципальных детских площадок, срок эксплуатации которых истек, и дальнейшее использование которых представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья детей.

При этом заместитель начальника УГХ попросил руководителей управляющих компаний провести ревизию обслуживаемых ими игровых площадок на предмет их соответствия новым требованиям Технического регламента ЕЭС, подчеркнув, что самое главное - это сделать все для предотвращения вреда жизни и здоровью юных псковичей и исключить причины возникновения детского травматизма на территориях игровых площадок.