Общество

Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после нарушений, выявленных Счетной палатой (СП) РФ, призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из бюджета, сообщает ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета».

По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают. «Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС (Федеральной налоговой службы)», - считает глава справороссов.

В Совете Федерации раскритиковали предложение Миронова ликвидировать Пенсионный фонд России. Председатель комитета Совфеда по социальной политике и глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил «Газете.Ru», что считает предложение серьезной политической ошибкой. «Я категорически против и категорически не согласен. И считаю, что это ошибка, серьезная политическая. Основанием послужили абсолютно рабочие замечания по работе системы между ведомствами, которые были несколько лет назад между ПФР и другими институтами. Тогда еще эта система была плохо отлажена. Эти замечания нужно просто проанализировать и принимать рабочие поправочные решения. Ломать то, что исправно работает на протяжении больше 20 лет неправильно и даже опасно», - сказал сенатор.

На вопрос, чем грозит россиянам ликвидация ПФР, Рязанский ответил, что не знает, как можно из одной слаженной системы быстро и безошибочно перенести более 40 млн данных, заложенных в системе, в другую. «Главная задача ПФР — выплатить деньги нашим пенсионерам. Взять это и сломать вместо того, чтобы проанализировать ошибки и устранить саму природу ошибок, либо внести поправки». «Я уверен, что такие решения приниматься не будут. ПФР уже подтвердил свою репутацию серьезной структуры», - резюмировал Рязанский.

Ранее СП выявила, что сведения о трудовом стаже не отображены на счетах почти 40 тыс. россиян за 2017-2018 год. Как отмечал аудитор СП Сергей Штогрин, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права не будут учтены в полном объеме.