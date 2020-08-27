Общество

Мыть овощи и фрукты содой советует гастроэнтеролог

Промыть овощи и фрукты под проточной водой недостаточно, чтобы избавиться от бактерий. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Протопопова, передает «Росбалт». По ее словам, убить микробы поможет сода.

Медик подчеркнула, что сода поможет также снизить число радиоактивных веществ, если фрукт или овощ вырос в месте, где уровень радиации был высоким. «При этом достаточно будет буквально щепотки моющего средства», - добавила она.

Протопопова отметила, что при мытье овощей, ягод и фруктов важно обратить внимание на качество воды.

«Ополаскивать продукты водой из непроверенных источников запрещено, касается это правило и колодезной воды. Чтобы обезопасить себя от кишечных инфекций, сомнительную воду необходимо предварительно прокипятить», - предупредила специалист.