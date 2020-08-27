Общество

Законопроект о выходном 1 сентября для родителей первоклассников внесен в Госдуму

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября. Как передает РИА Новости, об этом сообщил один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», - говорится в проекте закона.

Как поясняют авторы, инициатива подготовлена для того, чтобы дать возможность родителям и опекунам первоклассников проводить ребенка в школу 1 сентября и побыть с ним в День знаний на торжественной линейке.

«Психологи утверждают, что для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой в его жизни школьной линейке, посвященной началу учебного года, является крайне важным фактором поддержки. На некоторых предприятиях в соответствии с отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами родителям школьников предоставляют дополнительный выходной 1 сентября», - говорится в пояснительной записке.

Одновременно с этим вносится также изменение в статью 128 ТК, в которой указаны случаи, когда работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Отказ в данных случаях будет нарушением трудовых норм.

Таким образом, согласно законопроекту, в случае его принятия, у родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.