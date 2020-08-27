Общество

Гидрометцентр предупредил россиян об аномальном тепле

Около 95% территории России окажется в зоне аномального тепла в ближайшие пять дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы. Совершенно небольшая территория станет исключением, примерно 5%. Наиболее яркие температурные аномалии будут на Урале и юге Западной Сибири. Там температура на 6-8 градусов выше нормы», - цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, исключением станет северо-восток России. Там температура будет около и чуть ниже нормы.