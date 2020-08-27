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Центр «Вектор» может выпустить первую серию вакцины от коронавируса в конце октября-ноябре

Выпуск первой серии вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», планируется в конце октября-ноябре.

«Массовое производство - этот вопрос сейчас мы готовы уже обсуждать и готовимся к этому, - отметил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков в интервью телеканалу «Россия-24». - В принципе, первую серию вакцин мы можем выпустить сразу после регистрации вакцины. К концу октября - в ноябре мы можем на это надеяться».

Эксперт добавил, что в испытаниях вакцины принимают участие сто добровольцев, первый из которых был выписан после нахождения в стационаре 23 дня, пишет ТАСС. Он сообщил, что у всех вакцинированных выработались антитела, а побочные эффекты в результате применения препарата были выявлены только у шести добровольцев. «”Побочка” в виде болезненности в месте инъекции, то есть от того, что человеку сделали инъекцию в этом месте. Об этой болезненности заявили всего шесть человек из ста, это крайне низкая реактогенность», - пояснил Александр Рыжиков.

Он считает, что отчет о завершении клинических испытаний второй фазы будет готов к середине сентября.

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«Пока исследования не завершены, поэтому мы говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, не можем, - добавил Александр Рыжиков. - Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа».