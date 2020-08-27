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Общество

Глава Пскова поздравила горожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы

28.08.2020 09:32|ПсковКомментариев: 1

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Милостью Божией мы отмечаем сегодня великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы! Пусть в этот торжественный и чистый день наши сердца наполнятся теплотой и надеждой на светлое будущее, а печали и невзгоды обходят стороной! Примите в этот день пожелания крепкого здоровья, радости, благоденствия и помощи Божией. Пусть в доме царят мир и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает всех нас», - обратилась к православным псковичам Елена Полонская.

 

Теги: #ОМСУ #праздник #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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