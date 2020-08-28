Общество

4 млн рублей потратил Псков на санитарную безопасность школ и детсадов

4 млн рублей потрачено из бюджета Пскова на обеспечение санитарной безопасности в школах и садах города в условиях коронавируса. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Напомним, что все муниципальные образовательные учреждения прошли приемку контрольных органов. В этом году в связи с пандемией, помимо традиционных соответствий СанПинам, система образования должна была позаботиться о санитарной безопасности в школах и садах. На дооснащение учреждений дозаторами и рециркуляторами требовалось 43 млн рублей.

«Сумма в 43 млн рублей — идеальная в том случае, если мы укомплектуем рециркулятором каждый кабинет, каждую столовую или рекреацию плюс приобретем расходные материалы, которые требуются по новым СанПинам. Сумма неподъемная, без помощи регионального бюджета, а, может, и какой-то федеральной программы, ее получить невозможно», - пояснила Анна Кузыченко.

На сегодняшний день, по ее словам, городской бюджет потратил на санитарную безопасность учреждений образования около 4 млн рублей. Этого хватило, чтобы обеспечить минимальный набор санитарных средств на первое время. «Маски, перчатки, антисептики, бесконтактные термометры мы поставили в каждое учреждение общего, дошкольного и дополнительного образования», - рассказала Анна Кузыченко.

Сама большая проблема — с рециркуляторами. Это самая затратная статья расходов, но с Роспотребнадзором достигнута договоренность, чтоб устанавливать их не в каждом помещении, а только в местах наибольшего скопления народа, в том числе в рекреации на входе в учреждение и в столовой. «Эту задачу мы практически решили, у нас еще есть время. Мы понимаем, что вскакиваем в уходящий поезд, но это не означает, что мы ничего не делали. Затраты непредвиденные, бюджет пустой, источники изыскиваются, как могут. Город делает и будет делать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности. Мы хотим учиться в очном режиме, хотим избежать вспышек вирусных, респираторных и иных заболеваний и готовимся к этому максимально возможными усилиями», - заключила начальник городского управления образования.

Также Анна Кузыченко выразила огромную благодарность родителям школьников, дошколят и неравнодушным предпринимателям за «своевременную реакцию и помощь» в решении вопросов, связанных с работой учреждений образования в условиях коронавируса.