Общество

Свой стадион появится у Моглинской школы к 2021 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 28 августа посетил с рабочим визитом Моглинскую школу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона в сопровождении директора школы, главы Псковского района Натальи Федоровой и председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова осмотрел помещения учебного учреждения. Особое внимание он обратил на «точки роста».

Во время визита губернатор поинтересовался, как пройдут торжественные линейки в Моглинской школе. В ответ он услышал, что они будут проведены только для учащихся 1 и 11 классов. Вход родителей в школу будет ограничен, необходимо будет использовать защитные маски. Представители образовательного учреждения отметили, что родители об этом предупреждены и относятся к нововведения с пониманием.

Как отметил Михаил Ведерников, от того, насколько все будут следовать требованиям безопасности, будет зависеть формат обучения в новом учебном году.

Осмотрев школу, губернатор заметил, что, помимо ремонтных работ, было бы хорошо благоустроить пришкольную территорию. В свою очередь глава района поделилась планами по созданию к 2021 году стадиона, включающего волейбольную, баскетбольную, футбольную площадки и беговые дорожки. Михаил Ведерников пообещал, что в бюджете на 2021 года регион постарается предусмотреть средства на эту спортплощадку.

Также Наталья Федорова рассказала, что школа готова к организации горячего питания младших школьников. Установлено новое оборудование в пищеблоке, обновлена посуда.