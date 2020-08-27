Общество

Теплоходы «Буревестник» и «Псков» уличили в нарушении правил перевозки

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и выявила нарушения при эксплуатации пассажирских судов «Буревестник» (ООО «Ралкон») и «Псков» (ИП Срибняя К. В.). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что судовладельцы теплоходов не обеспечили прохождение членами экипажа судов обучения по противопожарной подготовке, соответствующий инструктаж не проводится, требования к содержанию пожарного инвентаря не соблюдаются.

В связи с этим в отношении судовладельцев пассажирских судов возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на внутреннем водном транспорте); директору общества внесено представление.