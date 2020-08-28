Общество

В сквере имени 60-летия Октября установили сердце с надписью «Псков»

В благоустроенном сквере имени 60-летия Октября появилось сердце с надписью «Псков».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, установка малой архитектурной формы завершилась несколько минут назад.

Также в сквере обустраивается детская площадка и продолжается установка кованых фигур, которые стояли здесь еще до благоустройства.

Напомним, благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.

В рамках благоустройства сквер имени 60-летия Октября был выложен брусчаткой, в нем появились дополнительные пешеходные дорожки. Также сквер был дополнительно озеленен: здесь высадили липы, березы, красные остролистные клены и ели.