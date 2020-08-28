Общество

Роспотребнадзор: Иммунитет к коронавирусу формируется даже у бессимптомных больных

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании совета ректоров медицинских вузов в России.

Кроме того, до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, также сформировали иммунитет.

По словам Анны Поповой, такие данные были получены в ходе масштабного исследования иммунитета COVID-19 в России, в котором участвовали более 70 тыс. человек.

Смотрите также Еще 25 человек заразились коронавирусом в Псковской области

«Это вселяет определенную надежду, - отметила она. - Но, вместе с тем, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, и ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный - когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую "клинику"».

Анна Попова добавила, что эпидемический процесс по COVID-19 в России управляемый.