Общество

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме. Как передает RT, об этом заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», - цитирует РИА Новости Яновскую. Попасть в школу родители теперь смогут только при необходимости.

Также она рассказала, как в целом будут работать школы в условиях коронавируса. «Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и свое посещение школы», - отметила Галина Яновская.

Однако, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения.