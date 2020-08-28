Общество

Экс-директор ДСУ Великих Лук обвиняется в растрате бюджетных средств

Прокуратура проверила законность расходования бюджетных средств бывшим руководителем МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате установлено, что в ноябре 2016 года руководитель МУП «ДСУ города Великие Луки» уволился по собственному желанию с одновременной выплатой себе денежной компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка.

«Вместе с тем указанная выплата производится лишь в случае увольнения руководителя предприятия по инициативе собственника имущества организации. В данном случае такое решение могло быть принято руководителем МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки» по согласованию с администрацией Великих Лук. Для легализации оснований получения денег бывший руководитель предприятия обратился к и. о. директора МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки», которым соответствующее решение принято без согласования с городской администрацией», - выяснило в ходе проверки надзорное ведомство.

С целью отмены незаконно принятого решения прокурор Великих Лук обратился с иском в суд.

Суд первой инстанции отклонил его доводы, но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение Великолукского городского суда было отменено, заявленные требования удовлетворены. Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение Псковского областного суда оставлено без изменения, а кассационная жалоба МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки» - без удовлетворения.

В настоящее время в отношении бывшего директора предприятия в суде рассматривается уголовное дело по обвинению его в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата), в том числе по эпизоду присвоения денежных средств при увольнении из МУП «ДСУ города Великие Луки».